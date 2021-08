Bomba coraz bliżej. Kolejne źródła donoszą o transferze Ronaldo

Według różnych źródeł transfer Cristiano Ronaldo do Manchesteru City staje się coraz bardziej prawdopodobny. Podobno zawodnik ustalił już warunki kontraktu z Obywatelami, a na drodze stoją jeszcze tylko wymagania finansowe Juventusu. Więcej informacji wkrótce.

Cristiano Ronaldo ustalił warunki indywidualnego kontraktu z Manchesterem City

Choć oba zainteresowane kluby nie doszły jeszcze do porozumienia w kwestii odstępnego, kilku dobrze zorientowanych dziennikarzy potwierdza, że transakcja jest niemal domknięta

Ronaldo rozmawiał z Guardiolą i ustalił warunki z nowym klubem

Coraz więcej wskazuje na to, że tego lata dojdzie do kolejnej bomby transferowej. Kolejne źródła przekazują informacje, wedle których Cristiano Ronaldo tego lata zamieni Juventus na Manchester City. Daily Mail poinformował, że portugalska supergwiazda kontaktowała się już z Pepem Guardiolą. Co więcej, napastnik miał ustalić już warunki indywidualnego kontraktu z nowym klubem. Według angielskiego dziennika miałby zarabiać około 270 tysięcy euro tygodniowo. Choć to bardzo lukratywne warunki, trzeba dodać, iż mówi się, że w Turynie Ronaldo zarabia ponad dwukrotnie więcej.

“Transfer Ronaldo o krok!”

Mniej konkretne, ale bardziej działające na wyobraźnię informacje przekazali dziennikarze, którzy w przeszłości wykazali się dobrą orientacją w sprawach dotyczących pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Dziennikarz madryckiego AS-a, Manu Sainz, uważa, że oficjalne potwierdzenie transferu jest zaledwie o krok. Warto dodać, że Sainz jest znany z dobrych kontaktów z otoczeniem Ronaldo.

Cristiano, a un paso de irse a Manchester, pero al City con Guardiola. Veremos cómo sienta en la afición de Old Trafford. Más info en @diarioas #Cristiano #ManchesterCity #Guardiola



💣💣💣💣💥💥💥💥 — Manu Sainz (@Manu_Sainz) August 26, 2021

Portugalski dziennikarz, Goncalo Lopes jest wręcz przekonany, że sprawa jest przesądzona. Lopes często przekazywał prawdziwe informacje w sprawach związanych z CR7, ale nie zawsze jego przewidywania się sprawdzały. W 2019 roku był pewien, iż Bruno Fernandes przeniesie się do Tottenhamu. Pomocnik trafił ostatecznie do Manchesteru United.

Ronaldo e Manchester City. Done deal ✔️ — Gonçalo Lopes (@_GoncaloLopes) August 26, 2021

Nie wiadomo, ile przyjdzie poczekać na potwierdzenie transferu, ale coraz więcej wskazuje na to, że do sensacyjnych przenosin rzeczywiście dojdzie. Kością niezgody pozostaje kwota odstępnego, której Manchester City nie chce płacić. Juventus jest świadomy, że kontrakt Ronaldo kończy się za rok, ale oczekują za niego kwoty oscylującej wokół 25-30 milionów euro.

