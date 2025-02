Bogusz zdradził kulisy transferu do Cruz Azul. Tak zareagował na krytykę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Krytyka pojawia się często z braku wiedzy. Nie mam o to pretensji – mówi Bogusz

Mateusz Bogusz po prawie dwóch latach spędzonych w MLS zdecydował się opuścić Los Angeles FC. Reprezentant Polski przyjął ofertę z ligi meksykańskiej, gdzie podpisał kontrakt z Cruz Azul. Transfer pomocnika nie przez wszystkich został pozytywnie oceniony. Wielu ekspertów krytykowało go za wybór drużyny, biorąc pod uwagę, że miał oferty z lig europejskich.

Do sprawy transferu odniósł się sam zainteresowany. Mateusz Bogusz w rozmowie z portalem Przegląd Sportowy Onet poruszył kilka wątków dotyczących przeprowadzki do Cruz Azul. 23-latek opowiedział między innymi o przeciągającej się finalizacji transferu, krytyce ze strony kibiców i ekspertów oraz o ewentualnych problemach z grą w reprezentacji Polski.

– Nie wiem, dlaczego tak długo to trwało. Były sprawdzane jakieś dokumenty czy coś w tym rodzaju. To nie była dla mnie stresująca sytuacja, bo wiedziałem, że transfer dojdzie do skutku. […] Najbardziej w tym wszystkim denerwowało mnie to, że musiałem trenować sam. Zamiast przygotowywać się do rozgrywek z drużyną, musiałem kombinować, żeby móc trenować indywidualnie. To w tym wszystkim było najgorsze, ale to przetrwałem – zdradził Mateusz Bogusz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

– Krytyka pojawia się często z braku wiedzy. Nie mam o to pretensji, bo zanim trafiłem do MLS, nie wiedziałem nic o lidze meksykańskiej. Myślę, że teraz stanie się ona w Polsce bardziej popularna – powiedział pomocnik Cruz Azul.

– Jak jedziesz na zgrupowanie reprezentacji, to jesteś tak podekscytowany i masz taką chęć do gry, że takie rzeczy nie mają na ciebie wpływu. Może dzień albo dwa pośpisz trochę nieregularnie, ale ostatecznie nie ma to znaczenia. Liczy się tylko to, żeby grać dla kraju. To jest naprawdę piękna sprawa. Najlepsze, co może być dla piłkarza – podkreślił dwukrotny reprezentant Polski.

Bogusz ma za sobą już dwa mecze w barwach Cruz Azul. W swoim debiucie w lidze wypracował m.in. rzut karny. Z kolei w Lidze Mistrzów Concacaf zanotował dwie asysty. Następny mecz Polaka w nowym klubie kibice będą mogli oglądać w niedzielę w nocy, gdy Cruz Azul zmierzy się z sąsiadującym w tabeli Tigres.