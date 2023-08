Chelsea jest zainteresowana pozyskaniem Dusana Vlahovicia na zasadzie wymiany za Romelu Lukaku. Jednak by tak się stało, londyńczycy muszą spełnić warunki ustalone przez Juventus.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Chelsea chce wymienić się zawodnikami z Juventusem

Do Londynu miałby trafić Dusan Vlahović, a szeregi Bianconerich zasili Romelu Lukaku

Ekipa z Turynu żąda dopłaty ze strony The Blues

Vlahović zastąpi Lukaku? Tylko pod takim warunkiem

Chelsea chce pozbyć się Romelu Lukaku, ale jednocześnie pozyskać napastnika, który zastąpi Belga. Z kolei zainteresowanie 30-latkiem wyraża Juventus, co otwiera drogę do transakcji, na zasadzie której do Turynu trafiłby były snajper Interu, a jego miejsce zająłby Dusan Vlahović.

Jednak operacja nie zostanie sfinalizowana na zasadzie bezpośredniej wymiany. Bianconeri domagają się dopłaty ze strony londyńczyków. Gianluca Di Marzio uważa, że The Blues mieliby wyłożyć między 30, a 40 milionów euro, by zamknąć transakcję.

Wymagania Juve są spowodowane m.in. wyższą pensją, jaką pobiera Lukaku, a ponadto różnicą wieku obu napastników. Vlahović jest aż o siedem lat młodszy niż wychowanek Anderlechtu.