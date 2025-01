Juventus chce pozbyć się zawodnika. Klub z La Liga negocjuje transfer!

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Betis walczy o transfer Arthura Melo

Arthur Melo może wkrótce zmienić barwy klubowe. Juventus od miesięcy bezskutecznie próbuje pozbyć się Brazylijczyka i w końcu może się to udać. Real Betis, z wyraźnym poparciem trenera Manuela Pellegriniego, wyraził zainteresowanie sprowadzeniem pomocnika już na początku stycznia. Pellegrini uważa, że Arthur idealnie pasowałby do wzmocnienia środka pola Betisu.

Jednakże negocjacje nie są proste. Głównym problemem są wysokie wymagania finansowe zawodnika. Podczas ostatniego wypożyczenia do Fiorentiny, Juventus pokrywał dużą część jego wynagrodzenia. Tym razem włoski klub jasno zadeklarował, że przyszły pracodawca Arthura będzie musiał w całości przejąć jego pensję. Taka sytuacja budzi wątpliwości klubu z Sewilli, który w tym oknie transferowym skupia się także na pozyskaniu napastnika.

Pomimo trudności, Arthur deklaruje chęć dołączenia do Betisu i intensywnie pracuje nad formą, aby jak najszybciej wrócić do regularnej gry. Co więcej, według “AS”, Betis jest jedynym klubem, który złożył konkretną ofertę. Inne zainteresowane drużyny, takie jak Girona czy Atletico Madryt, na razie nie poczyniły istotnych kroków w kierunku transferu.

Ostateczna decyzja dotycząca przyszłości Arthura Melo ma zapaść w najbliższych dniach. Dla Realu Betis pozyskanie Brazylijczyka byłoby cennym wzmocnieniem, ale wymaga ono rozwiązania problemów finansowych, które mogą stanąć na drodze do realizacji tego transferu.

