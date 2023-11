Bernardo Silva, zawodnik Manchesteru City, w rozmowie z RTP zdradził, gdzie chciałby zagrać w przyszłości. Portugalczyk marzy o powrocie do kraju.

IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva to gwiazda Manchesteru City

Portugalczyk był łączony tego lata z FC Barceloną

W przyszłości chciałby wrócić do klubu, w którym się wychował

Bernardo Silva marzy o powrocie do Benfiki

Bernardo Silva to absolutna gwiazda Manchesteru City. Portugalczyk na Etihad Stadium trafił w 2017 roku i od tamtej pory stanowi o sile ataku Obywateli. W tym sezonie ofensywny pomocnik rozegrał 13 spotkań, w których zanotował 3 bramki i 3 asysty.

Portugalski gwiazdor był tego lata łączony z przenosinami do FC Barcelony. Jednak cały ruch nie wypalił przez problemy finansowe Dumy Katalonii. Okazuje się, że więcej taka okazja może się nie nadarzyć. Bernardo Silva w rozmowie z RTP zdradził, że kiedyś chciałby wrócić do Benfiki. Piłkarz ma 29 lat i być może po Manchesterze City będzie to jego ostatni przystanek w karierze.

– Chcę tego. Jeśli klub będzie mnie chciał, wszystko się wydarzy. Nie mógłbym grać w FC Porto i Sportingu – powiedział o możliwym powrocie do Benfiki Lizbona.

Czytaj dalej: To byłby prawdziwy hit! Xavi zauroczony wschodzącą gwiazdą Manchesteru City