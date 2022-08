PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva wprost przyznał w rozmowie z ESPN, że nie wie, czy po zakończeniu okienka transferowego nadal będzie graczem Manchesteru City. Hiszpan przyznał, że po raz pierwszy jest otwarty na zmianę barw klubowych i ewentualny transfer do Barcelony.

Bernardo Silva w rozmowie z ESPN skomentował swój potencjalny transfer do Barcelony

Portugalczyk nie zaprzeczył medialnym doniesieniom, że tego lata może opuścić Manchester City

Gracz przyznał, że klub zna jego stanowisko, a między nimi panują dobre relacje

Krok Bernardo Silvy w kierunku Barcelony?

Barcelona jest zainteresowana sprowadzeniem Bernardo Silvy już od dłuższego czasu, a temat tego transferu bardzo często powraca tego lata.

W podobnym tonie do zawodnika Manchesteru City wypowiedział się także menedżer obywateli Pep Guardiola, który kilka dni temu przyznał, że nie wie, jaka przyszłość czeka Portugalczyka, aczkolwiek nalega na The Citizens, aby zrobili wszystko, by go zatrzymać.

Teraz Bernardo Silva oficjalnie poinformował o swoim stanowisku wobec potencjalnego transferu. – Zawsze mówiłem, że jestem tu szczęśliwy, ale przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, co się wydarzy w najbliższych dniach. Moje relacje z klubem są bardzo dobre i wszyscy wiedzą, czego pragnę – powiedział Portugalczyk.

– Jeśli zostanę, będę bardzo szczęśliwy i zawsze będę szanował ten klub i dawał z siebie wszystko. Jeśli nie – taki jest futbol, a wtedy zobaczymy, co przyniesie los – dodał.

W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo spekulacji, ze Manchester City i Barcelona mieli osiągnąć porozumienie w sprawie kwoty odstępnego. Gerard Romero podał, że Duma Katalonii będzie musiała zapłacić za Silvę około 60 mln euro.

– City to duży klub, który chce, aby gracze byli szczęśliwi. Jeśli tak nie jest, możesz odejść. Ale oczywiście każdy piłkarz ma swoją cenę. Panują tu relacje pełnego szacunku z obu stron i wszyscy są wobec siebie szczerzy. Jeśli coś się wydarzy to wszyscy będą tego w pełni świadomi – stwierdził Silva.

