Bereszyński podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński zdecydował się związać swoją przyszłość z Sampdorią Genua. Reprezentant Polski podpisał w poniedziałek nowy kontrakt z włoskim klubem. Umowa będzie obowiązywała do 2025 roku.

Bereszyński zdecydował się na podpisanie nowego kontraktu z klubem, w którym występuje od czterech lat

Reprezentant Polski ma możliwość pozostania w Sampdorii aż do 2025 roku

W ostatnim czasie Bereszyński był łączony z kilkoma większymi włoskimi klubami

Nowa umowa Bereszyńskiego

Przyszłość 29-letniego obrońcy była tematem wielu spekulacji w ostatnich miesiącach. Reprezentant Polski był bowiem łączony z kilkoma innymi klubami, w tym Interem Mediolan i Romą. Ostatecznie jednak w styczniu nie doszło do transferu z jego udziałem, a teraz zdecydował się związać swoją przyszłość z Sampdorią.

Dotychczasowa umowa Bereszyńskiego obowiązywała do czerwca 2023 roku. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie przedłużenia tej współpracy, a efektem tego jest podpisanie nowej umowy do czerwca 2025 roku.

📄 | OFFICIAL#Bereszynski rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 7, 2022

Bereszyński występuje w drużynie Sampdorii od czterech lat. Trafił do niej w styczniu 2017 roku za niespełna dwa miliony euro z Legii Warszawa. Bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i od tamtej pory regularnie występuje od pierwszej minuty.

We włoskiej Serie A rozegrał do tej pory 152 spotkania, zdobywając jednego gola i notując sześć asyst. W tym sezonie wystąpił, biorąc pod uwagę również pucharowe rozgrywki, w 24 meczach.