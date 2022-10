Źródło: AS

Jude Belligham to zdecydowanie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Chętnych na pozyskanie reprezentanta Anglii nie brakuje. AS przekonuje natomiast, że zawodnik bierze pod uwagę tylko dwa kluby w kontekście ewentualnej zmiany pracodawcy.

Jude Bellingham niewykluczone, że niebawem zmieni barwy klubowe

AS przekonuje, że piłkarz rozważa tylko dwa kierunki

19-latek może trafić do jednego z klubów La Liga lub Premier League

Bellingham wybierze Liverpoolu lub Real Madryt?

Jude Bellingham aktualnie broni barw Borussii Dortmund, do której trafił z akademii piłkarskiej Birmingham. Ostatnio 19-latek jest łączony z różnymi klubami. Mimo że kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

AS przekonuje natomiast, że Bellingham jest otwarty na to, aby kontynuować karierę w Liverpoolu. Chociaż realny scenariusz ma też zakładać przeprowadzkę piłkarza do Realu Madryt. Jednocześnie reprezentant Anglii ma wybierać tylko między tymi dwoma ekipami swojego kolejnego pracodawcę.

Bellingham w tej kampanii wystąpił jak na razie w ośmiu spotkaniach Bundesligo w koszulce BVB. Zanotował w nich jedną asystę. Do teamu z Signal Iduna Park zawodnik trafił w 2020 roku za 25 milionów euro.

Podopieczni Edina Terzicia po rozegraniu ośmiu kolejek ligi niemieckiej legitymuje się bilansem 15 punktów. To daje Borussii Dortmund piąte miejsce w tabeli.

