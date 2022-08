PressFocus Na zdjęciu: Hector Bellerin

Cesar Azpilicueta ostatecznie nie zdecydował się przenieść do FC Barcelona. Blaugrana gorączkowo rozgląda się zatem za klasowym prawym obrońcą. El Mundo Deportivo donosi, że wicemistrzowie Hiszpanii interesują się Hectorem Bellerinem.

Cesar Azpilicueta przedłużył kontrakt z Chelsea FC do 2024 r.

Teraz FC Barcelona chce ściągnąć Hectora Bellerina

27-letni obrońca w zeszłym sezonie znakomicie spisywał się w Realu Betis, ale latem wrócił z wypożyczenia do Arsenal FC, gdzie nie ma większych szans na grę

Nowy kandydat do gry w Barcelonie

FC Barcelona od początku roku interesowała się Cesarem Azpilicuetą. Sam obrońca reprezentacji Hiszpanii również był chętny do powrotu do ojczyzny, tym bardziej, że w związku z sankcjami nałożonymi na Romana Abramowicza, przyszłość Chelsea FC jawiła się jako niepewna. Ostatecznie jednak po zmianach właścicielskich na Stamford Brigde, 32-letni defensor dał się przekonać i przedłużył kontrakt z The Blues do 2024 r. To sprawiło klubowi z Camp Nou nie lada kłopot, bo tuż przed startem sezonu 2022/2023 dalej pilnie potrzebuje prawego obrońcy światowej klasy.

El Mundo Deportivo informuje, że nowym kandydatem do gry w Barcy jest teraz Hector Bellerin. 27-latek miał znakomity sezon w Realu Betis, uwieczniony zdobyciem Pucharu Hiszpanii. 4-krotny reprezentant Hiszpanii był jednak do ekipy Los Verdiblancos tylko wypożyczony, więc latem wrócił do Arsenal FC, gdzie jednak nie ma większych szans na regularne występy. Klub z Estadio Benito Villamarin ma z kolei problemy finansowe i także nie stać go, aby ponownie wypożyczyć bądź kupić Bellerina.

Z tej okazji więc chce skorzystać Blaugrana, według której Bellerin ze swoim ofensywnym usposobieniem, idealnie nadałby się do gry na prawej stronie obrony.

