Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Galatasaray odrzuciło możliwość transferu Jana Bednarka

Jan Bednarek pod koniec zimowego okna transferowego mógł zmienić klub. Najpierw pojawiły się informacje, że reprezentant Polski znalazł się w orbicie zainteresowań AS Romy. Ofertę włoskiego zespołu postanowiło jednak odrzucić Southampton.

Z kolei drugą drużyną, która mogła pozyskać Bednarka był mistrz Turcji – Galatasaray. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ertana Suzguna “Święci” zaoferowali obrońcę klubowi ze Stambułu. Odpowiedź lidera SuperLig była szybka i stanowcza, ponieważ kategorycznie odrzucili propozycję beniaminka Premier League. Wszystko wskazuje na to, że bednarek zostanie na St. Mary’s Stadium do końca sezonu.

Wychodzi na to, że Galatasaray wyżej ceni umiejętności innego stopera. Obecnie blisko przeprowadzki do Stambułu jest Carlos Cuesta, czyli Kolumbijczyk występujący w KRC Genk. Okno transferowe w Turcji zamyka się dopiero we wtorek (11 lutego), więc tamtejsze kluby mają jeszcze trochę czasu, aby dokonać wzmocnień. “Lwy” oprócz finalizacji transferu obrońcy skupiają się również na pozyskaniu wahadłowego. W kręgu ich zainteresowań są m.in. Przemysław Frankowski i Jean Carlos.

Galatasaray jest na dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrzowski wywalczony przed rokiem. Po 21. kolejkach podopieczni Okana Buruka mają 57 punktów, co daje im 1. miejsce w lidze z przewagą sześciu oczek nad drugim Fenerbahce.