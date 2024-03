fot. Imago/HMB-Media Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Kimmich opuści Bayern? Najpierw nazwisko nowego trenera

Bayern Monachium ma przed sobą kluczowe miesiące. Jakiś czas temu potwierdzono, że wraz z końcem sezonu dojdzie do rozstania z Thomasem Tuchelem. Trwają więc intensywne poszukiwania nowego trenera, który zagwarantuje wyniki, a także naprawi sytuację wewnątrz szatni. Tuchel skonfliktował się z kilkoma gwiazdami, które nie wykluczają opuszczenia Bawarii. Nad swoją przyszłością zastanawia się Joshua Kimmich, który już minionego lata był łączony z transferem do FC Barcelony lub Paris Saint-Germain.

Niemiecki pomocnik do niedawna był absolutnym liderem drużyny na boisku oraz poza nim. Tuchel zmarginalizował jego rolę, co oczywiście nie przypadło mu do gustu. Kimmich jest zawiedziony postawą władz klubu, co może poskutkować rozstaniem. Jego umowa obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, Bayern będzie zmuszony sprzedać 29-latka już w najbliższym okienku transferowym.

W ostatnim wywiadzie Kimmich przyznał, że kluczowe dla jego przyszłości będzie poznanie nazwiska nowego trenera Bayernu Monachium. Jeśli klub postawi na niewłaściwego kandydata, lider środka pola zdecyduje o opuszczeniu zespołu.

