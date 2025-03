fot. diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Transfer Wirtza sfinansuje ich sprzedaż

Bayern Monachium postawił sobie za priorytet na to lato aby wreszcie sprowadzić Floriana Wirtza. Konkurencja jest potężna, bowiem o gwiazdorze marzą także Real Madryt czy Manchester City, a w dodatku Bayer Leverkusen liczy, że uda się przedłużyć jego umowę. Gwiazdor nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, choć media sugerują, że w przypadku transferu na pierwszym miejscu stawia właśnie Bawarczyków.

Niemiecki gigant spróbuje pozyskać go tego lata, choć w grę wchodzi oczywiście poczekanie do 2026 roku. Wszystko zależy od tego, co postanowi sam Wirtz. Aby wyprzedzić inne kluby, Bayern już rozpoczął prace nad potencjalnym transferem, nawiązując kontakt z otoczeniem piłkarza. Kolejnym krokiem jest znalezienie funduszy na sfinansowanie operacji, która może kosztować ponad 100 milionów euro.

Zarząd Bayernu miał wytypować zawodników, których jest gotowy sprzedać po sezonie. W tej grupie znajdują się Kingsley Coman, Sacha Boey, Leon Goretzka oraz Serge Gnabry. Bawarczycy uważają, że żaden z nich nie pełni na tyle istotnej roli, aby koniecznie go zatrzymać. Jeśli pojawią się odpowiednie oferty, dojdzie do rozstania. Ten pierwszy miał nawet poinformować o planach opuszczenia Allianz Areny.

Wirtz to jeden z największych talentów na świecie. Od lat stale się rozwija i rozgrywa znakomite mecze. W tym sezonie uzbierał już 15 bramek i 13 asyst w 39 spotkaniach.