Bayern opracował plan wielkiego transferu. Chelsea pod naciskiem

Bayern Monachium chciałby ściągnąć do siebie Christophera Nkunku. Jak informuje portal CaughtOffside, Bawarczycy mają nowy argument, który ma skłonić Chelsea do sprzedaży.

Bayern chce Nkunku. Nowy argument w negocjacjach z Chelsea

Bayern Monachium od kilkunastu dni naciska na pozyskanie Christophera Nkunku z Chelsea. Jednak problem stanowią żądania The Blues dotyczące kwoty transferu. Aktualnie klub ze Stamford Bridge domaga się za francuską gwiazdę 70 milionów euro. Patrząc na formę 27-latka w ostatnich miesiącach, wydaje się to znacząco przesadzona suma.

Bawarczycy nie mają zamiaru godzić się na tak wielki wydatek. W związku z tym biorą pod uwagę wypożyczenie zawodnika z opcją wykupu. Taki manewr pozwoliłby Die Roten najpierw na sprawdzenie Christophera Nkunku, a dopiero później na podjęcie decyzji ws. ewentualnego transferu.

Tymczasem CaughtOffside informuje o włączeniu do negocjacji Mathysa Tela. 19-letni napastnik jest gotowy do opuszczenia Bayernu i przykuł uwagę między innymi Chelsea. Bawarski klub chciałby wykorzystać tę sytuację jako argument w rozmowach ws. Christophera Nkunku. Die Roten mają nadzieję, że pomyślna transakcja z udziałem Tela pozwoli na sprawniejsze rozmowy odnośnie pozyskania piłkarza The Blues.

Do końca okna transferowego zostało niewiele czasu, bo zakończy się ono 3 lutego. W związku z tym obie strony muszą przyspieszyć negocjacje, jeśli chcą wkroczyć w drugą fazę sezonu z pożądanymi zawodnikami.