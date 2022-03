PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries i Lautaro Martinez

Bayern Monachium przed następnym sezonem chciałby sięgnąć po nowego prawego obrońcę. Wśród kandydatów wymieniani są Denzel Dumfries, Noussair Mazroaui i Ridle Baku.

Sprowadzenie nowego prawego obrońcy będzie jednym z transferowych celów Bayernu na letnie okno transferowe

Na celowniku Bawarczyków znaleźli się Denzel Dumfries i Noussair Mazrouai

Alternatywną opcją pozostaje Ridle Baku

Prawy obrońca jednym z priorytetów Bayernu

Obecnie numerem jeden na pozycji prawego obrońcy w zespole Bayernu jest Benjamin Pavard, który rywalizację o miejsce w składzie wygrywa z Josipem Stanisiciem i Bouną Sarrem. Mimo posiadania trzech piłkarzy na tę pozycję, trener Julian Nagelsmann nie jest do końca zadowolony z ich jakości. Dlatego też chętnie widziałby od nowego sezonu w kadrze nowego prawego obrońcę, który mógłby podjąć rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce z Pavardem.

Jak informuje niemiecki SportBild, na głównymi kandydatami Bayernu do wzmocnienia tej pozycji są Denzel Dumfries (Inter Mediolan) i Noussair Mazroaui (Ajax Amsterdam). Gdyby Bawarczykom nie udało się sprowadzić żadnego z nich, jako alternatywa pod uwagę brany jest występujący w Wolfsburgu Ridle Baku.

25-letni Dumfries do Interu trafił latem ubiegłego roku za 14 milionów euro z PSV Eindhoven i został następcą Achrafa Hakimiego, który odszedł do Paris Saint-Germain. Holender jest podstawowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Simone Inzaghiego, co sprawia, że władze Nerazzurrich mogą zażądać za niego bardzo wysokiej kwoty. Umowa Dumfriesa z Interem obowiązuje jeszcze przez trzy lata.

W innej sytuacji jest Mazrouai, któremu z końcem obecnego sezonu wygasa umowa z Ajaksem Amsterdam i będzie mógł odejść na zasadzie wolnego transferu. Bayernowi na przeszkodzie może jednak stanąć FC Barcelona, która złożyła już konkretną ofertę 24-letniemu Marokańczykowi i jest zdecydowanym faworytem w walce o jego sprowadzenie.

