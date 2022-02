Pressfocus Na zdjęciu: Corentin Tolisso

Corentin Tolisso jest jednym z wielu zawodników, którym 30 czerwca kończy się kontrakt z aktualnym pracodawcą. Sytuacje Francuza chce wykorzystać Liverpool FC.

Do niedawna Corentin Tolisso nie grał regularnie w Bayernie Monachium

Ognisko koronawirusa w Bayernie zmieniła jednak pozycję francuskiego pomocnika

Czy mimo to, Tolisso odejdzie do Liverpool FC?

Sporadyczne występy Tolisso

Środkowy pomocnik przybył do Bayernu Monachium latem 2017 roku z Olympique Lyon i kosztował 22 mln euro. Nigdy jednak nie stał się na Allianz Arena czołową i znaczącą postacią. Najlepszy w jego wykonaniu był debiutancki sezon 2017/2018 kiedy we wszystkich możliwych rozgrywkach rozegrał 40 spotkań. W kolejnych trzech sezonach nigdy nawet nie zbliżył się do tej liczby. Mimo to, Corentin Tolisso może czuć się piłkarzem w 100% spełnionym. Z bawarskim klubem zdobył w tym czasie wszystkie możliwe trofea, na czele z Ligą Mistrzów.

W kampanii 2021/2022 jego sytuacja jednak niespecjalnie się poprawiła. Do tej pory wystąpił 18 meczach. Jesienią grywał sporadycznie ze względu na problemy z kostką, a także zarażenie koronawirusem. Tą sytuację starał się wykorzystać Liverpool FC, który co prawda w środku pola nie może narzekać na brak klasowych piłkarzy, ale zawodnik z takim doświadczeniem jak Tolisso z pewnością przydałby Juergenowi Kloppowi. Zainteresowaniem 27-letnim graczem wykazywał również Tottenham Hotspur.

Kontroferta Bayernu

Sęk w tym, że w 2022 roku sytuacja Tolisso w Monachium trochę się poprawiła. Ognisko koronawirusa w bawarskim klubie sprawiło, że każdy zawodnik był nagle na wagę złota. Od 15 stycznia Francuz wystąpił we wszystkich meczach Bayernu w Bundeslidze. W dwóch z nich wpisywał się również na listę strzelców (do siatki trafiał w wygranych rywalizacjach z 1.FC Koeln i Herthą Berlin). Oczywiście trudno w związku z tym nazywać go pewniakiem u Juliana Nagelsmanna, ale na pewno te występy sprawiły, że jego akcje wzrosły. Do tego stopnia, że Bayern chce mu zaproponować nową umowę.

Wydaje się zatem, że rywalizacja o Tolisso latem może być nieporównywalnie trudniejsza, aniżeli zimą.

