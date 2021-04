Jerome Boateng w przyszłym sezonie nie będzie już zawodnikiem Bayernu Monachium. Jak poinformował Kicker bawarski klub podjął decyzję w sprawie przyszłości doświadczonego obrońcy i nie zaoferuje mu przedłużenia obecnego kontraktu.

Bayern Monachium. Boateng odejdzie z klubu

Obecna umowa 32-letniego środkowego obrońcy wygasa z końcem czerwca. Władze monachijskiego giganta zwlekały z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości piłkarza, ale ostatecznie ona zapadła. Według informacji Kickera rada nadzorcza Bayernu Monachium zdecydowała o rozstaniu z piłkarzem, a decyzja została już przekazana przedstawicielom piłkarza.

Tym samym Boateng pożegna się z Bayernem po dziesięciu latach spędzonych w Monachium. Do drużyny dołączył latem 2011 roku z Manchesteru City. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 354 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 10 bramek i dokładając do tego 25 asyst.

W trakcie swojego pobytu w Monachium osiem razy sięgał z drużyną po mistrzostwo Niemiec, a teraz jest na dobrej drodze do zdobycia dziewiątego z rzędu tytułu. Na swoim koncie ma również dwa triumfy w rozgrywkach Ligi Mistrzów (2013, 2020). Na liście sukcesów ma również wiele zwycięstw w innych rozgrywkach – Pucharze Niemiec, Superpucharze Niemiec, Superpucharze Europy czy Klubowych Mistrzostwach Świata.