dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Florian Wirtz celem Bayernu na letnie okno transferowe w 2025 roku

Bayern Monachium w trakcie obecnego okna transferowego wydał na wzmocnienia prawie 150 milionów euro. Do klubu z południa Niemiec przeprowadzili się m.in. Michael Olise, Joao Palhinha czy Hiroki Ito. Do tego grona mógł dołączyć również Xavi Simons, lecz ostatecznie mimo zainteresowania Bawarczyków wybrał grę w RB Lipsk. Mimo to reprezentant Holandii pozostaje w orbicie zainteresowań dyrektora sportowego Bawarczyków. Aczkolwiek tylko jako opcja rezerwowa na okno transferowe w 2025 roku.

Z informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze stacji Sky Sport Deutschland wynika, że Bayern Monachium wyznaczył priorytet na przyszłe lato. Głównym celem zespołu Vincenta Kompany’ego będzie sprowadzenie reprezentanta Niemiec – Floriana Wirtza. Obecnie piłkarz występuje w Bayerze Leverkusen, z którym sensacyjnie sięgnął po triumf w 1. Bundeslidze. 21-letni pomocnik od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań nie tylko niemieckiego giganta, ale również m.in. klubów w Premier League czy La Liga.

Gdyby negocjację Bayernu ws. transferu Wirtza nie potoczyłyby się zgodnie z planem, wtedy w Bawarii wróci temat Xaviego Simonsa. Obecny dyrektor sportowy klubu Max Eberl pozostaje w dobrych relacjach z holenderskim piłkarzem. Co więcej, w przyszłym roku Florian Plettenberg zaznacza, że negocjację z PSG byłyby o wiele łatwiejsze, bowiem Simons miałby tylko dwa lata do końca kontraktu.