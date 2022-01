fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Bayern Monachium według informacji hiszpańskiej Marki zainteresował się jednym z zawodników FC Barcelony. Na celowniku mistrzów Bundesligi jest Frenkie de Jong.

Do końca stycznia trwa okienko transferowe w Niemczech

Najnowsze doniesienia medialne wskazują, że Bayern celuje w transfer pomocnika Barcelony

Frenkie de Joing miałby wzmocnić rywalizację w środku pola Bawarczyków

Bayern chce de Jonga

Bayern Monachium w ostatnim czasie w ofensywie jest uzależniony przede wszystkim od skuteczności Roberta Lewandowskiego. Władze klubu z Allianz Arena poważnie rozważają wzmocnienie siły ofensywnej drużyny.

W kręgu zainteresowania Bawarczyków według medialnych doniesień znalazł się Frenkie de Jong. Zawodnik dołączył do ekipy z Camp Nou trzy lata temu z Ajaxu za 75 milionów euro.

De Jong oczywiście należy do kluczowych postaci Katalończyków, grając regularnie. Ogólnie w koszulce Blaugrany piłkarz zaliczył już blisko 120 występów. Niemniej oczekiwania względem zawodnika były chyba nieco inne.

Ciekawe informacje na temat Holendra ujawniła z kolei Marca. Wynika z nich, że przedstawiciele Bayernu skontaktowali się już z działaczami Barcy, mając plan, aby sfinalizować transakcję jeszcze tej zimy. Rynkowa wartość zawodnika wynosi mniej więcej 70 milionów euro. De Jong ma kontrakt ważny z Barcą do końca czerwca 2026 roku.

Gdyby transfer reprezentanta Holandii do Bayernu stał się faktem, to rywalizacja o miejsce w składzie monachijczyków zapowiadałaby się bardzo ciekawie. Na podobnej pozycji co de Jong mogą grać Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, czy Corentin Tolisso.

