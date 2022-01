fot. PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Zimowe okienko transferowe trwa. Niewykluczone, że jego ostatnie dni będą owocne w zmiany klubów przez zawodników, broniących dzisiaj barw takich ekip jak: FC Barcelona, Bayern Monachium, czy Manchester United. Nie brakuje piłkarzy, którzy bardzo liczą na to, że tej zimy zmienią pracodawcę, bo nie są potrzebni trenerom, z którymi aktualnie muszą współpracować. Postanowiliśmy skomponować z tego typu zawodników dream team.

Luty zbliża się dużymi krokami, a co za tym idzie piłkarze mają coraz mniej czasu na zmianę barw klubowych

Goal.pl przedstawia zawodników, których giganci futbolu mogą pozbyć się bez wahania

W zestawieniu znaleźli się piłkarze ekip z: Bundesligi, La Liga, czy Premier League

Dream team wart ponad 200 milionów euro

Zimowe okienko transferowego w najpopularniejszych ligach europejskich otwarte jest do 31 stycznia. W związku z tym czasu na załatwienie formalności związanych ze zmianą pracodawcy przez zawodników nie jest dużo. Można jednak przypuszczać, że najwięcej będzie działo się w ostatnich godzinach zimowej sesji transferowej. My skomponowaliśmy drużynę z piłkarzy niechcianych w poszczególnych klubach. Taka ekipa mogłaby być warta ponad 200 milionów euro.

Bramkarz: Kepa ARIZABALAGA (Chelsea FC)

Klub chętny: Lazio

Opcja: wypożyczenie

Kepa Arrizabalaga trafił do Chelsea w 2019 roku, mając być następcą Thibaulta Courtoisa. Hiszpan został jednocześnie najdroższym golkiperem w historii, który kosztował 80 milionów euro. Zawodnik aktualnie walczy o to, aby grać regularnie. Otrzymuje szanse przede wszystkim w meczach pucharowych. Numerem jeden w bramce Chelsea jest natomiast Edouard Mendy. Kepa w tym sezonie rozegrał łącznie 10 meczów. Mając na uwadze to, że pod koniec roku odbędzie się mundial w Katarze, w którym Hiszpan chce wziąć udział, to konieczna wydaje się zmiana pracodawcy. Kłopot w tym, że klub ze Stamford Bridge nie chce za dużo stracić na transakcji z udziałem zawodnika. Kepa natomiast nie ma zamiaru tracić swojej wysokiej pensji. Ostatnio najczęściej spekulowano, że Hiszpan może zasilić szeregi Lazio. Niemniej w grę wchodzi wypożyczenie Kepy. Negocjacji jednak nie ułatwia fakt, że aktualnie pierwszy bramkarz The Blues jest na Pucharze Narodów Afryki.

Obrońca: Sergino DEST (FC Barcelona)

Kluby chętne: Arsenal, Chelsea, Ajax, Bayern

Opcje: transfer definitywny 25-30 milionów euro

FC Barcelona w powszechnej opinii nie jest w najlepszej sytuacji finansowej. W związku z tym klub z Camp Nou jest otwarty na różne rozwiązania związane ze sprzedażą swoich piłkarzy. Jednym z kandydatów do opuszczenia Barcy wydaje się Sergino Dest. Wpływ na to ma fakt, że Xavi Hernandez nie wiąże z nim żadnych nadziei. Realny scenariusz zakłada, że Amerykanin zdecyduje się na kontynuowanie kariery piłkarskiej w Premier League. Chętni na pozyskanie piłkarza są sternicy Chelsea, gdzie kontuzje sprawiły, że sytuacja z defensorami nie wygląda najlepiej.

Obrońca: Niklas SUELE (Bayern Monachium)

Kluby chętne: Chelsea, Newcastle, AC Milan

Opcje: transfer definitywne 20-25 milionów euro

Niklas Suele wydaje się zdecydowany na rozstanie z Bayernem Monachium, chcąc spróbować swoich sił w innej lidze. Nie jest też tajemnicą, że zawodnik ma nadzieję na wyższe zarobki, niż te, które ma w szeregach mistrzów Bundesligi. Ten czynnik może wpływać na to, że Suele zdecyduje się na transfer do jednej z ekip z Premier League. Wpływ na chęć zmiany klubu przez Niemca ma też fakt, że aktualnie Julian Nagelsmann wyżej ceni Dayota Upamecano. Suele był otwarty na kontynuowanie kariery w Bayernie, ale oczekiwał zarobków na poziomie 10 milionów euro rocznie. Tymczasem sternicy Bawarczyków oferują zawodnikowi maksymalnie osiem milionów euro rocznie.

Obrońca: Alessio ROMAGNOLI (AC Milan)

Kluby chętne: Juventus, Lazio

Opcja: transfer definitywne 10-15 milionów euro

Alessio Romagnoli ma kontrakt z klubem z San Siro ważny tylko do końca czerwca. Jeśli wkrótce nie zdecyduje się na parafowanie nowej umowy z Milanem, to będzie mógł zmienić pracodawcę latem na zasadzie wolnego transferu. Sternikom Rossonerich nie jest to na rękę, więc istnieje szansa na to, że kapitan Czerwono-czarnych jeszcze tej zimy zmieni barwy klubowe. Szczególnie chętni na pozyskanie piłkarza są działacze Juventusu, szukający alternatyw dla weteranów Leonardo Bonucciego i Giorgio Chielliniego. Innym klubem chętnym na ściągnięcie Romagnoliego jest Lazio.

📰 Reports: Romagnoli contract talks stall as #ACMilan want to halve his salary – Juventus at the windowhttps://t.co/cy8BC9RmRk #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) January 21, 2022

Pomocnik: Jorginho WIJNALDUM (Paris Saint-Germain)

Kluby chętne: Arsenal, Newcastle

Opcje: wypożyczenie lub transfer definitywne 20 milionów euro

Georginho Wijnaldum z dużymi nadziejami trafił do PSG, wierząc, że może być kluczową postacią w zespole Mauricio Pochettino. Rzeczywistość okazała się nieco inna, co sprawia, że 31-lkatek rozważa poważnie powrót do Anglii. Na brak ofert zawodnik nie może narzekać. Spekuluje się, że chętni na pozyskanie Holendra są działacze Arsenalu i Newcastle. Szczególnie sternicy Srok mają ambitne plany związane z Wijnaldumem, który w dream teamie z Paryża nie potrafił się odnaleźć. Przypomnijmy, że holenderski pomocnik w przeszłości bronił już barw teamu z St. James Park.

Pomocnik: Ilas MORIBA (RB Lipsk)

Kluby chętne: FC Barcelona, Real Sociedad

Opcje: transfer definitywny 15 milionów euro

Gwinejczyk latem minionego roku zmienił barwy klubowe, żegnając się z Barceloną. Niewykluczone, że po zaledwie kilku miesiącach Ilas Moriba wróci na stare śmieci. Tajemnicą Poliszynela jest, że władze Barcy byłyby otwarte na odzyskanie 19-latka. Chociaż istnieją doniesienia, że chętny na sfinalizowanie transferu z udziałem piłkarza jest również Real Sociedad San Sebastian. Czy po zaledwie kilku miesiącach młody piłkarz znów zmieni klub? Jest to możliwe. Chociaż RB Lipsk nie będzie chciał stracić finansowo na zawodniku, na którego wydał w sierpniu 2021 roku 16 milionów euro.

Pomocnik: ISCO (Real Madryt)

Kluby chętne: Everton, Newcastle, Fiorentina

Opcje: wypożyczenie lub transfer definitywny za pięć milionów euro

Isco i Real Madryt to zdecydowanie związek toksyczny. Hiszpan bez wątpienia ma ogromne umiejętności, ale od jakiegoś czasu nie potrafi ich prezentować w koszulce Los Blancos. Wydaje się, że transfer z udziałem piłkarza wyszedłby z korzyścią nie tylko dla klubu z Madrytu, który może zarobić na transferze. Przede wszystkim dla zawodnika byłby to zbawczy ruch. Isco w przypadku zmiany pracodawcy mógłby mieć nadzieje na regularne występy. Mając na uwadze, że ma 29 lat, to jeszcze kilka lat gry przed nim. Aczkolwiek najwyższa pora podjąć decyzję w sprawie swojej kariery.

Pomocnik: Steven BERGWIJN (Tottenham Hotspur)

Klub chętny: Ajax

Opcje: transfer definitywny 18-20 milionów euro

Holenderski zawodnik nie należy do ulubieńców Antonio Conte. W związku z tym Ajax ma nadzieje, że ostatecznie uda mu się sfinalizować transakcje z udziałem piłkarza. Steven Bergwijn przebył podobną drogą, co kilka lat wcześniej Memphis Depay. Zawodnik błyszczał na holenderskiej ziemi. Gdy jednak trafił do Premier League, stał się jednym z wielu. Na dodatek wylądował na ławce. Zwrot sytuacji mógł mieć jednak miejsce po starciu The Spurs z Leicester City, gdy Holender swoimi dwoma bramkami dał londyńczykom cenne trzy punkty.

Skrzydłowy: Ousmane DEMBELE (FC Barcelona)

Klub chętny: Paris Saint-Germain

Opcje: transfer definitywny 20 milionów euro

Reprezentant Francji długo zwlekał z parafowaniem nowej umowy. Ousmane Dembele ostatnią wypowiedzią, która ujrzała światło dzienne, dał do zrozumienia, że jego przygoda z klubem z Camp Nou powoli dobiega końca. Mając na uwadze to, że Dembele przy wyborze nowego pracodawcy może nie kierować się tylko możliwościami rozwoju, a przede wszystkim wysokością zarobków, to faworytem do pozyskania piłkarza wydaje się PSG. Tym bardziej że cena za zawodnika nie jest wygórowana. Ciekawostką jest natomiast fakt, że Dembele po raz kolejny w trakcie swojej kariery może zmienić klub z poczuciem niesmaku. Podobne kłopoty piłkarz sprawił działaczom Borussii Dortmund, gdy rozstawał się z ekipą z Signal Iduna Park.

Skrzydłowy: Anthony MARTIAL (Manchester United)

Kluby chętne: FC Barcelona, Sevilla, Arsenal, Newcastle, Juventus, Paris Saint-Germain

Opcje: transfer definitywny 32 miliony euro

Kolejny francuski zawodnik w naszym zestawieniu. Anthony Martial od momentu, gdy do Manchesteru United dołączyli Jadon Sancho i Cristiano Ronaldo został odstawiony na boczny tor. Wygląda zatem na to, że jedyną szansą dla zawodnika na regularne występy będzie zmiana klubu. Po ofensywnego francuskiego piłkarza ustawiła się już kolejka chętnych. W gronie zainteresowanych Martialem są kluby z La Liga, Premier League, Ligue 1 i Serie A. W mediach dużo spekulowano o przeprowadzce Francuza do Juve. Niemniej przedstawiciele Starej Damy przekonywali, że na dzisiaj nie są gotowi na tego typu transakcję.

Ralf Rangnick:



🗣"Anthony Martial a top player. One of the best strikers in the Premier League but we have other players in his position and it is his wish to leave but, as I said to him, it always takes different parts to find an agreement."#MUFC pic.twitter.com/A1VoC3fI3r — Players Sayings (@PlayersSayings) January 22, 2022

Napastnik: Pierre-Emeric AUBAMEYANG (Arsenal FC)

Kluby chętne: Al-Hilal, FC Barcelona, Juventus

Opcje: transfer definitywny 15-20 milionów euro

W ostatnich latach kłopoty gabońskiego napastnika narastały systematycznie. O ile w momencie, gdy Pierre-Emerick Aubameyang zdobywał bramki, to przymykano na to oczy, to w momencie, gdy zawodnik nie strzelał, frustracja działaczy Arsenalu i menedżera Mikela Artety narastały. Aubameyang już stracił opaskę kapitana, co było sygnałem ostrzegawczym, że piłkarz w najbliższych miesiącach nie będzie miał łatwo w klubie z Londynu. Opiekun Kanonierów tłumaczył, że ta decyzja była podyktowana tym, że zawodnik nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. 32-latek ma oferty między innymi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Aubameyang nie chce jednak udawać się na piłkarską emeryturę, mając świadomość, że może jeszcze pomóc niejednej ekipie z Europy. Chętni na pozyskanie zawodnika są między innymi działacze Barcelony i Juventusu.

