Michael Olise o krok od Bayernu Monachium

Michael Olise tego lata był głównym celem transferowym Chelsea, ale prawoskrzydłowy ostatecznie obierze zupełnie inny kierunek. Konkretniejszy w negocjacjach z Crystal Palace okazał się bowiem Bayern Monachium, który sprowadzi prawoskrzydłowego – przekazał Florian Plettenberg ze stacji “Sky Sports”. W tym przypadku kluczowa okazała się również wola samego piłkarza, któremu bardziej podoba się perspektywa gry na Allianz Stadium, niż możliwość występów na Stamford Bridge.

Wspomniany wyżej dziennikarz poinformował, że transfer Michaela Olise’a do Bayernu Monachium został już zamknięty i przedstawił warunki tej transakcji. Młodzieżowy reprezentant Francji z trzecią drużyną Bundesligi zwiąże się kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku, natomiast bawarski gigant zapłaci za jego kartę zawodniczą około 60 milionów euro. Urodzony w Londynie skrzydłowy zrobi zatem ogromny krok naprzód w swojej karierze.

Michael Olise z powodzeniem występował w barwach zespołu popularnych Orłów od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się na Selhurst Park za 9,3 miliona euro z Reading. Co ciekawe, utalentowany piłkarz w przeszłości szkolił się w akademiach takich klubów jak Manchester City, Arsenal oraz Chelsea, jednak nie zdecydował się on na powrót do ekipy popularnych The Blues. 22-letni atakujący w minionym sezonie rozegrał 19 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 6 asyst.