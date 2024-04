fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Media: Ralf Rangnick zastąpi Thomasa Tuchela

Bayern Monachium w tym sezonie rozczarował, przegrywając rywalizację o mistrzostwo Bundesligi z Bayerem Leverkusen. Tymczasem nie brakuje doniesień, kto może zastąpić Thomasa Tuchela. Ostatnio łączeni z klubem z Niemiec byli: Zinedine Zidane, Jose Mourinho czy Xabi Alonso.

Czytaj więcej: Real Madryt może wyłożyć 50 milionów euro na gwiazdę Premier League

Tymczasem dziennikarze TZ podają, że finalnie stery nad klubem z Niemiec przejmie Ralf Rangnick. Aktualny selekcjoner reprezentacji Austrii nie był uważany za cel numer jeden Bayernu. Niemniej przebieg wydarzeń sprawił, że działacze niemieckiej ekipy muszą reagować. Tym samym 65-latek ma odpowiadać za przywrócenie blasku klubowi z Allianz Arena.

Źródło podaje, że jakiś czas temu doszło już do spotkania z udziałem trenera i Maxa Eberla oraz Christiana Freunda. Tymczasem zwolennikiem planu z zatrudnieniem doświadczonego szkoleniowca jest między innymi Karl-Heinz Rummenigge.

Doświadczony trener w przeszłości pracował między innymi w Manchesterze United, Lokomotiwie Moskwa czy RB Lipsk, Z kolei od czerwca 2022 roku odpowiada za rezultaty z reprezentacją Austrii. Jego kontrakt obowiązuje do końca lipca 2026 roku.

Gdyby finalnie strony nie doszły do porozumienia, to wciąż jedną z opcji jest Roberto De Zerbi. Włoch dzisiaj jest menedżerem Brighton Howe & Albion. Trener jednak nie byłby do wzięcia za darmo. W jego umowie jest podobno wpisana klauzula odstępnego, wynosząca 14 milionów euro.

Czytaj więcej: Niespodziewane wieści z Premier League, prezydent Realu chce gwiazdę Arsenalu