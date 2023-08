fot. Imago / Katie Chan Na zdjęciu: Harry Kane

Cały czas niejasna jest przyszłość Harry’ego Kane’a

Dziennikarz Patrick Strasser przekonuje, że Bayern Monachium do 11 sierpnia ma czas, aby sfinalizować transfer Harry’ego Kane’a

Zawodnik jest wyceniany na 100 milionów euro

Kane nie trafi do Bayernu?

Bayern Monachium ma ambitne plany związane z nową kampanią. Niemiecka drużyna ma zamiar przede wszystkim namieszać w Lidze Mistrzów.

Bawarski team do osiągnięcia celu, którym są zwycięstwa w mistrzostwach Niemiec, czy w Lidze Mistrzów, potrzebuje przede wszystkim goli. Te miałby zagwarantować Harry Kane.

Tymczasem według wieści profilu Bayern & Germany na Twitterze klub z Monachium musi się sprężyć. Dziennikarz Patrick Strasser z Abendzeitung przekonuje, że jeśli angielski napastnik nie trafi do Bayernu do 11 sierpnia, to tego lata zawodnik już nie dołączy do niemieckiej ekipy.

So ist es.

Freitag, der 11.8. –

die @FCBayern & Kane haben einen persönlichen Deadline-Day! https://t.co/LXjHS2qPPZ — Patrick Strasser (@AZ_Strasser) August 6, 2023

Wcześniej światło dzienne ujrzała wiadomość, że prezes Tottenhamu Daniel Levy nie był zainteresowany ostatnią ofertą Bayernu w sprawie Kane’a. Jednocześnie sternik klubu udał się na wakacje.

