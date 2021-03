Bayern i Man United stoczą walkę o czołowego defensora Serie A

Angielskie media, które powołują się na doniesienia z Włoch, sugerują, że Manchester United zawalczy latem z Bayernem Monachium o sprowadzenie Kalidou Koulibaly’ego. Napoli jest podobno gotowe oddać swojego defensora w przypadku otrzymania za niego 45 milionów euro.

Koulibaly przeniósł się do Serie A latem 2014 roku z belgijskiego Genku. Od tego czasu zbudował on swoją markę i obecnie uważany jest za jednego z najlepszych obrońców całej ligi. Do tej pory działacze Napoli nie chcieli nawet myśleć o jego sprzedaży i latem odrzucali wszelkie zapytania w jego sprawie. Ich optykę zmieniła jednak pandemia koronawirusa.

Koulibaly w promocyjnej cenie

Senegalczyk pobiera 7 milionów euro na sezon i jest to sporo jak na obecną sytuację finansową Napoli. Działacze uznali podobno, że będą gotowi sprzedać Koulibaly’ego w przypadku otrzymania za niego 45 mln euro. Jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwali za niego kwoty w granicach 60-70 milionów.

W grze o Koulibaly’ego są zdaniem mediów dwa kluby: Bayern Monachium i Manchester United. Oba zespoły będą chciały wzmocnić po sezonie swoją defensywę mocnym nazwiskiem. Wśród chętnych wymienia się także drugi angielski klub – Liverpool.