Konrad Laimer podpisze niebawem kontrakt z Bayernem Monachium. Do słownego porozumienia między stronami doszło już kilka miesięcy temu. W najbliższym czasie pomocnik Lipska przejdzie testy medyczne w ośrodku Bawarczyków.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Konrad Laimer po wygaśnięciu umowy z Lipskiem dołączy do Bayernu

Austriak niebawem podpisze długoterminowy kontrakt z mistrzem Niemiec

Ten transfer oznacza najprawdopodobniej rozstanie z Marcelem Sabitzerem

Bayern coraz bliżej wzmocnienia

Sytuacja kontraktowa Konrada Laimera budziła spore zainteresowanie wśród mocnych europejskich klubów. Lipsk naciskał na kontynuowanie współpracy, lecz sam pomocnik był zdecydowany na zmianę pracodawcy. Rywalizację o Austriaka wygrał Bayern Monachium, który już kilka miesięcy temu osiągnął z nim słowne porozumienie.

Lider środka pola Lipska zasili latem szeregi Bawarczyków. Aktualnie finalizowane są formalności związane z pierwszym transferem nadchodzącego okienka. W najbliższych dniach Laimer przejdzie testy medyczne w ośrodku Bayernu, a później podpisze kontrakt, który będzie najprawdopodobniej obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. To wielkie wzmocnienie mistrza Niemiec, biorąc pod uwagę warunki, na jakich reprezentant Austrii przychodzi do klubu.

Ten transfer ostatecznie skreśli przyszłość Marcela Sabitzera w Monachium. Aktualnie przebywa on na wypożyczeniu w Manchesterze United, gdzie ma nadzieję zostać na dłużej. Czerwone Diabły również są zainteresowane z dotychczasowej współpracy, co zwiększa szanse na finalizacje takiego ruchu.

