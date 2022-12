fot. PressFocus Na zdjęciu: Yann Sommer

Borussia Moenchengladbach nie utrzyma w swoich szeregach Yanna Sommera na kolejny sezon. W grę wchodzi sprzedaż w trakcie styczniowego okienka transferowego. Zainteresowanie Szwajcarem wykazuje Bayern Monachium.

Bayern Monachium szuka zastępcy kontuzjowanego Manuela Neuera

Na celowniku znalazł się Yann Sommer

Koszt styczniowego transfer może wynieść 5 milionów euro

Yann Sommer wyceniony

Po odpadnięciu z mistrzostw świata piłkarze reprezentacji Niemiec udali się na krótkie urlopy. Z pozoru zwykła wiadomość, ale dla Bayernu Monachium okazała się katastrofalna. W trakcie wczasów Manuel Neuer udał się na narty i w trakcie jazdy doznał poważnej kontuzji. Niemiecki bramkarz złamał nogę, co wykluczyło go z gry do końca sezonu.

Włodarze niemieckiego giganta błyskawicznie podjęli działania w sprawie godnego zastąpienia legendarnego golkipera. Brak wystarczającej jakości między słupkami może bowiem przyczynić się do wczesnego odpadnięcia z Ligi Mistrzów. W mediach pojawiły się nazwiska wielu kandydatów, przede wszystkim mających za sobą udane występy na mundialu. Przewinął się temat Dominika Livakovicia i Yassine Bounou, choć największe szanse na angaż ma reprezentant Szwajcarii.

Bawarczycy obrali sobie bowiem za cel Yanna Sommera. Borussia Moenchengladbach ma świadomość, że nie utrzyma swojego bramkarza na kolejny sezon. Latem wygasa jego kontrakt, który na pewno nie zostanie przedłużony. Pojawiła się natomiast szansa na niewielki zarobek, z czego “Źrebaki” zamierzają skorzystać.

Bayern Monachium poznał cenę za 33-latka. Borussia Moenchegladbach oczekuje kwoty w okolicach 5 milionów euro, co dla mistrzów Niemiec nie powinno być żadnym problemem.

Zobacz również: