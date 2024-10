fot. Independent Photo Agency / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Florentino Perez

Jonathan Tah głównym celem FC Barcelony i Realu Madryt

FC Barcelona i Real Madryt to ekipy, które myślami są już nie tylko przy meczach ligowych oraz w europejskich pucharach, ale też przy planach transferowych. Ciekawe wieści na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Jonathan Tah to zawodnik, który przykuł uwagę gigantów La Liga. Reprezentant Niemiec ma umowę ważną z Bayerem Leverkusen tylko do końca czerwca 2025 roku. To sprawia, że jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla konkretnych klubów. W związku z tym nie brakuje spekulacji transferowych dotyczących przyszłości Taha. Chętne na pozyskanie gracza mają być przede wszystkim Barca i ekipa z Madrytu.

Niemiec warty 30 milionów euro

28-letni piłkarz trafił do drużyny z Bay Arena w 2015 roku z HSV. Kosztował wówczas 9,5 miliona. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość Taha kształtuje się na 30 milionów euro. Zawodnik w poprzedniej kampanii miał spory wkład w wygranie przez Bayer mistrzostwa Bundesligi, a także Pucharu Niemiec. Tah dotarł też z Aptekarzami do finału Ligi Europy.

W tym sezonie niemiecki defensor wystąpił jak na razie w 11 meczach, notując w nich jedno trafienie. Na boisku zawodnik spędził 949 minut. W sobotnie popołudnie Bayer z Tahem w składzie pokonał w roli gospodarza Eintracht Frankfurt (2:1) w meczu siódmej kolejki Bundesligi. Tymczasem już w środku tygodnia w Lidze Mistrzów drużyna z Niemiec zagra z Brestem.

