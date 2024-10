Bayer szuka następcy Taha. Możliwy transfer z Serie A

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Malick Thiaw na celowniku mistrzów Bundesligi

Bayer Leverkusen ma zamiar w niedalekiej przyszłości wzmocnić się w defensywie, mając na uwadze to, że z klubu odejdzie Jonathan Tah. Reprezentant Niemiec jest w ostatnich tygodniach jednym z najbardziej rozchwytywanych defensorów na rynku. W związku z tym, że jego umowa wygasa z końcem sezonu, to możliwe, że już zima zawodnik zmieni pracodawcę.

Fichajes.net przekonuje natomiast, że władze Aptekarzy już rozglądają się za następcami Taha. Na celowniku znalazł się Malick Thiaw, broniący aktualnie barw AC Milan. Zawodnik trafił do ekipy z San Siro w sierpniu 2022 roku z FC Schalke 04. Od tamtej pory piłkarz rozwinął swoje umiejętności. 32-latek wyróżnia się przede wszystkim dobrym czytaniem gry, a także solidną postawą w pojedynkach jeden na jednego.

Źródło twierdzi jednocześnie, że Thiaw znalazł się na radarze klubu z Bay Arena. Bayer widzi w zawodniku Rossonerich idealnego kandydata na następcę Taha. Co prawda Thiaw ma kontrakt ważny z Milanem do 2027 roku i jego rynkowa wartość to 20 milionów euro. Mimo wszystko niemiecki klub ma być gotowy na tego typu wydatek.

Środkowy defensor ma na swoim koncie trzy występy w reprezentacji Niemiec. Wcześniej był regularnie powoływany do kadry U-21. Jak na razie największymi sukcesami Thiawa są mistrzostwo Europy z reprezentacją Niemiec do lat 21 i wywalczenie awansu do Bundesligi z Schalke w kampanii 2021/2022.

