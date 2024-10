Szymański może się niepokoić. Mourinho prosi o transfer

fot, PA Images / ANP / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Sebastian Szymański

Eljif Elmas znalazł się na celowniku Jose Mourinho w Fenerbahce

Jose Mourinho z jasnym planem trafił do Fenerbahce, chcąc odnosić z turecką ekipą sukcesy. Tymczasem ciekawe wieści na temat planów transferowych tureckiego klubu przekazał serwis Fanatik.

Drużyna Sebastiana Szymańskiego aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w tabeli tureckiej Super Lig. Traci osiem punktów do pierwszego Galatasaray. Tym samym rywalizacja o mistrzostwo Turcji zapowiada się pasjonująco.

Tureckie źródło przekonuje natomiast, że portugalski trener upatrzył sobie Eljifa Elmasa jako cel transferowy. 24-latek aktualnie reprezentuje barwy RB Lipsk, do którego trafił z SSC Napoli. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 15 milionów euro. Aktualna umowa z klubem z Serie A obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Macedończyk może być rywalem reprezentanta Polski do gry

Mourinho podobno jest tak zdecydowany na to, aby ofensywny pomocnik dołączył do jego zespołu, że poprosił już władze Fenerbahce, aby zaczęły działania w sprawie transakcji. W tej kampanii 61-krotny reprezentant Macedonii wystąpił łącznie w dwóch spotkaniach, spędzając na boisku 23 minuty.

Gdyby transfer z udziałem Elmasa doszedł do skutku, to mogłaby być zła wiadomość dla reprezentanta Polski. Szymański byłby jednym z głównych rywali do gry dla Macedończyka. 25-latek w tej kampanii w 14 występach zdobył jedną bramkę i zaliczył dwa kluczowe pytania.

