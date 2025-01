West Ham złożył ofertę za reprezentanta Turcji. Galatasaray już odpowiedziało

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Baris Alper Yilmaz celem transferowym West Hamu United

West Ham United planuje poważnie wzmocnić swoją linię ataku w ostatnich dniach okienka transferowego. Ma to związek z problemami zdrowotnymi Jarroda Bowena, Niclasa Fullkruga, Michaila Antonio oraz Crysencio Summerville’a. W ostatnim czasie z przeprowadzką na Stadion Olimpijski byli łączeni tacy zawodnicy jak Brian Brobbey czy Andre Silva. Kolejnym nazwiskiem na liście życzeń londyńczyków jest Baris Alper Yilmaz – donosi turecki serwis Hurriyet.com.tr.

Co więcej, Młoty miały złożyć już pierwszą ofertę za tureckiego skrzydłowego. Propozycja podobno opiewała na 25 milionów funtów kwoty podstawowej oraz 5 milionów funtów w formie bonusów. To jednak nie przekonało Galatasaray Stambuł, do którego należy karta zawodnicza 24-latka. Turecki gigant ponoć oczekuje minimum 40 milionów funtów, żeby w ogóle usiąść do stołu negocjacyjnego. Nie wiadomo, czy West Ham United ostatecznie zdecyduje się na tak duży wydatek.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Baris Alper Yilmaz pokazał się z bardzo dobrej strony na ostatnich Mistrzostwach Europy w Niemczech, co nie umknęło uwadze lepszych klubów. W przeszłości perspektywicznemu piłkarzowi przyglądał się także Liverpool. 24-krotny reprezentant Turcji z powodzeniem występuje w barwach drużyny Lwów od lipca 2021 roku, gdy zasilił szeregi Galatasaray Stambuł na podstawie transferu definitywnego z Ankary Keciorengucu. Kwota tej transakcji wyniosła nieco ponad 2 miliony euro.

W obecnej kampanii Baris Alper Yilmaz rozegrał 30 meczów, strzelił 11 goli i zaliczył 2 asysty.