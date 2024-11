Barcelona zaciera ręce. Gwiazdor odrzucił Man United i Arsenal

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gyokeres odrzucił kluby Premier League, Laporta chce wielkiego transferu

Viktor Gyokeres to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Przyszłość reprezentanta Szwecji wydaje się być przesądzona, gdyż latem przyszłego roku ma opuścić Sporting CP. Jedyną niewiadomą pozostaje fakt, gdzie zdecyduje się kontynuować karierę. Napastnik na brak zainteresowania narzekać nie może, bowiem chcą go we wszystkich topowych ligach w Europie.

Wśród klubów chętnych do pozyskania Gyokeresa wymienia się m.in. Manchester United, Arsenal czy FC Barcelonę. Z informacji portalu El Nacional wynika jednak, że Szwed odrzucił możliwość dołączenia do jednego z dwóch angielskich gigantów. Taki obrót wydarzeń sprawia, że Joan Laporta, czyli prezydent Dumy Katalonii nabrał nadziei, że uda mu się sprowadzić bramkostrzelnego napastnika. Mimo problemów finansowych Blaugrana myśli o zakontraktowaniu piłkarza jako długoterminową opcję do zastąpienia Roberta Lewandowskiego.

Gyokeres dał się poznać światu po transferze do Sportingu. W barwach portugalskiego klubu od sezonu 2023/2024 imponuje skutecznością. W poprzednim sezonie zdobył łącznie 43 bramki i zaliczył 15 asyst w 50 meczach. Z kolei w bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie już 24 gole w 19 spotkaniach. Wartość rynkowa reprezentanta Szwecji oscyluje w granicach 70 milionów euro.

W przeszłości, zanim trafił do Sportingu, bronił barw takich klubów jak Coventry, Brighton, Swansea, St. Pauli czy Brommapojkarna.