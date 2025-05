Barcelona wyceniła pomocnika. Dwaj giganci zainteresowani

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fermin Lopez wyceniony na 50 mln euro

Fermin Lopez wzbudził zainteresowanie kilku wielki klubów. Pierwszym był Manchester United, który złożył ofertę w wysokości 30 milionów euro. Jednak zarząd Barcelony nie zamierza podejmować rozmów, jeśli kwota nie będzie wynosiła przynajmniej 50 milionów euro.

Nie jest wykluczone, że angielski klub złoży wkrótce wyższą ofertę. Podobnie jak Inter Mediolan, który przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów miał zapytać o wycenę młodego zawodnika Barcelony. Nerazzurri rozważają transfer Fermina, który mógłby stać się kluczową postacią w zespole Simone Inzaghiego. Włosi także mogą niedługo złożyć ofertę.

Zobacz WIDEO: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało?

Fermin to wychowanek akademii La Masii. Piłkarz wyraził chęć kontynuowania kariery na Camp Nou. Niedawno przedłużył kontrakt do 2029 roku, a jego celem jest wypełnienie tej umowy do końca. Katalończycy cenią postawę i zaangażowanie swojego piłkarza.

21-letni pomocnik rozegrał w tym sezonie ponad 40 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 9 asyst. To potwierdza, że jest ważnym elementem w zespole Hansiego Flicka. Dlatego Barcelona oczekuje wysokiej oferty, jeżeli ma zgodzić się na sprzedaż.

Zobacz także: Szczęsny nie przedłuży umowy? Barcelona już wytypowała następcę