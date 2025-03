Barcelona wskazała następcę Lewandowskiego. To absolutny priorytet transferowy

FC Barcelona rozgląda się za następcą Roberta Lewandowskiego. Według "Mundo Deportivo", głównym kandydatem do wzmocnienia linii ataku jest Jonathan David z Lille.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Duma Katalonii ponownie celuje w Jonathana Davida

FC Barcelona miała nadzieję, że Vitor Roque stanie się następcą Roberta Lewandowskiego, jednak Brazylijczyk nie spełnił oczekiwań i szybko pożegnał się z klubem, trafiając do Palmeiras. Teraz szefostwo klubu planuje wielki ruch transferowy latem. Na celowniku znalazł się Jonathan David z Lille.

Katalończycy bacznie obserwuje sytuację kanadyjskiego snajpera i podejmą próbę sprowadzenia go na Camp Nou. Jego kontrakt z Lille wygasa po zakończeniu sezonu, co czyni go łakomym kąskiem na rynku transferowym. Sam zawodnik odrzucił już propozycję przedłużenia umowy. O usługi Davida rywalizuje kilka europejskich potęg, w tym Manchester United, Liverpool, Juventus oraz Inter Mediolan.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (WIDEO)

David imponuje formą w bieżącym sezonie. W 40 występach dla Lille strzelił 23 gole i zaliczył 10 asyst. Kanadyjski napastnik nie kryje swojej sympatii do Barcelony, co może działać na korzyść Blaugrany. Choć klub niedawno przedłużył kontrakt z Lewandowskim, David mógłby początkowo pełnić rolę jego zmiennika, by z czasem stać się kluczową postacią ofensywy. Katalończycy muszą jednak działać szybko, bo konkurencja jeśli chcą pozyskać zawodnika urodzonego w Nowym Jorku.