Barcelona właśnie dołączyła do Manchester City, Manchester United oraz Bayernu Monachium w walce o pozyskanie Viktora Gyokeresa, o czym poinformował Ekrem Konur, dziennikarz związany z "BBC" oraz "ESPN". To właśnie Szwed może zastąpić w przyszłości Roberta Lewandowskiego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona kolejnym klubem, który chce Viktora Gyokeresa

Barcelona to kolejny klub, który dołącza do walki o pozyskanie Viktora Gyokeresa. Zawodnik Sportingu Lizbona to obecnie najbardziej rozchwytywany zawodnik w Europie i na świecie. Usługami Szweda zainteresowane są czołowe kluby na Starym Kontynencie, takie jak: Manchester City, Manchester United, Arsenal oraz Bayern Monachium. Nic więc dziwnego, że do tego grona dołącza także Duma Katalonii, o czym poinformował Ekrem Konur, dziennikarz związany z “BBC” oraz “ESPN”.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Viktor Gyokeres, to gracz, który w tym sezonie ligi portugalskiej zdobył już 16 goli i zanotował jedną asystę w 11 meczach swojego zespołu. Do tego dołożył także pięć trafień w czterech meczach Ligi Mistrzów UEFA oraz dwie bramki w Pucharze Ligi Portugalskiej. W sumie w barwach wielokrotnego mistrza Portugalii ma 66 goli w 68 meczach, co jest wynikiem absolutnie wybitnym i zwraca uwagę dużo mocniejszych drużyn.

Barcelona, która chciałby pozyskać Gyokeresa musiałby wyłożyć około 100 milionów euro, taka bowiem kwota odstępnego wpisana jest w kontrakcie Szweda lub spróbować w inny sposób pozyskać 26-latka. Sporting najprawdopodobniej będzie zmuszony sprzedać go i tak wraz z końcem tego sezonu. Serwis “Transfermarkt” wycenia napastnika ze Szwecji na 70 milionów euro.

Czytaj więcej: Powrót Neymara może stać się faktem?! W klubie są przekonani