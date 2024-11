Neymar prawdopodobnie wraz z końcem sezonu odejdzie z Al-Hilal. Według doniesień "UOL Esporte" może on wrócić do byłego klubu. "Daje około 60 procent szans na to, że Neymar dołączy do nas" - mówi dyrektor generalny Santosu w rozmowie ze wspomnianym źródłem.

Brazil Photo Press/Alamy Na zdjęciu: Neymar

Powrót Neymara do Santosu? Brazylijczycy są prawie pewni

Neymar od jakiegoś czasu intensywnie łączony jest z odejściem z zespołu Al-Hilal. Saudyjczycy, którzy za byłą gwiazdę Barcelony oraz Paris Saint-Germain zapłacili 90 milionów euro są rozczarowani jego postawą. 32-latek od momentu dołączenia do klubu praktycznie cały czas zmaga się z urazami. Tym samym do tej pory w jego barwach wystąpił tylko siedem razy. Do tego ogromna pensja jaką pobiega zaczyna irytować władze drużyny z Półwyspu Arabskiego.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Dlatego też coraz częściej mówi się o tym, że Neymar odejdzie z Al-Hilal wraz z końcem jego obecnej umowy, czyli w czerwcu 2025 roku. Wówczas stanie się wolnym zawodnikiem i będzie mógł wybrać sobie nowy klub. Zapowiada się jednak, że do wielkiego futbolu nie ma szans powrócić. Według informacji przekazanych przez “UOL Esporte”, o usługi Brazylijczyka walczy jego macierzysty zespół, a więc legendarny Santos.

Dyrektor generalny klubu, w którym Neymar się wychował powiedział, że mocno wierzy w transfer byłego gracza Barcelony i PSG do jego drużyny.

– Daje około 60 procent szans na to, że Neymar dołączy do nas, gdy wygaśnie jego kontrakt z Al-Hilal. Wierzę w to. Jego relacje z Santosem są bardzo dobre i jestem przekonany, że wspólnie możemy sobie pomóc – powiedział Marcio Calves, dyrektor generalny Santosu w rozmowie z “UOL Esporte”.

Czytaj więcej: Napastnik FC Porto trafi do Legii? Jest wyceniany na 7 milionów euro