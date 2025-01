Barcelona może dokonać wielkiego transferu! Pomoże wychowanek

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford może trafić do FC Barcelony!

FC Barcelona od kilku tygodni rozważa przeprowadzenie wielkiego transferu. W kręgu zainteresowań Dumy Katalonii bowiem znajduje się Marcus Rashford. Anglik jest na wylocie z Manchesteru United, co bacznie chcą wykorzystać władze Blaugrany. Jednak sprowadzenie wychowanka Czerwonych Diabłów nie jest taką prostą sprawą przez ogromne zainteresowanie piłkarzem i problemy finansowe hiszpańskiego klubu.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „Sport” dowiadujemy się jednak, że wkrótce może stać się faktem przeprowadzka Marcusa Rashforda do FC Barcelony. Duma Katalonii bowiem podjęła odpowiednie kroki dążące do transferu. Pomóc ma w tym sam wychowanek La Masii. Otóż Unai Hernandez jest bliski przejścia do Al-Ittihad. Odejście Hiszpana da szansę na odblokowanie drogi do pozyskania Anglika.

Sam Marcus Rashford miał już dać do zrozumienia, że jest gotowy na transfer do FC Barcelony. Celem wychowanka Manchesteru United jest bowiem gra w La Lidze. Strony miały już dojść do porozumienia w sprawie wypożyczenia do końca sezonu, gdzie Duma Katalonii pokrywałaby połowę wynagrodzenia zawodnika.

Decyzja w sprawie przyszłości Marcusa Rashforda będzie jednak należała wyłącznie do Manchesteru United. Czerwone Diabły zgodzą się na wypożyczenie Anglika, ale chcą zawrzeć w umowie obowiązkowy wykup. Zapowiadają się zatem interesujące tygodnia dla wychowanka z Old Trafford.