Barcelona szuka darmowych transferów, które pozwoliłby latem wzmocnić zespół. Według informacji "El Nacional", Leroy Sane i Joshua Kimmich z Bayernu Monachium zgodzili się dołączyć do Hansiego Flicka po wygaśnięciu kontraktów.

Sane i Kimmich chętni na letni transfer do Barcelony

Barcelona w ostatnim czasie musi mierzyć się ze sporymi problemami finansowymi. Duma Katalonii właściwie cały czas zmuszona jest do łatania dziur w budżecie, co zdecydowanie przeszkadza w sprowadzaniu do klubu nowych piłkarzy, a także ich rejestracji, czego dobitnym przykładem jest ostatnie zamieszanie z Danim Olmo.

Dlatego też dla Barcelony jedną z najlepszych i być może w ogóle jedyną opcją jest sprowadzanie do klubu piłkarzy, których umowy z aktualnymi pracodawcami wygasają. Kimś takim jest chociażby Leroy Sane i Joshua Kimmich. Umowy obu graczy Bayernu Monachium wraz z końcem tego sezonu wygasają i prawdopodobnie nie będą przedłużone. Chce z tego skorzystać zespół ze stolicy Katalonii i jak informuje “El Nacional”, zarówno Sane, jak i Kimmich zgodzili się dołączyć latem do Barcelony jako wolni zawodnicy.

Tym samym Kimmich i Sane spotkaliby się w zespole z Robertem Lewandowskim, z którym wspólnie grali przez kilka lat oraz Hansim Flickiem, który był w przeszłości szkoleniowcem Bayernu Monachium.

Leroy Sane w tym sezonie rozegrał dla Die Roten 20 spotkań i zdobył pięć goli oraz zanotował jedną asystę. Z kolei Joshua Kimmich wystąpił 25 razy i raz trafił do siatki oraz zanotował sześć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia ich na odpowiednio 45 oraz 50 milionów euro.

