PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona zamierza w najbliższych dniach zintensyfikować starania o pozyskanie Roberta Lewandowskiego. Według hiszpańskich mediów kataloński klub złoży ofertę, która może zaspokoić oczekiwania finansowe Bayernu Monachium.

W tym tygodniu powinny rozpocząć się konkretne rozmowy między Barceloną i Bayernem Monachium w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego

Barcelona szykuje propozycję opiewającą łącznie na 50 milionów euro

Bayern będzie gotowy do rozmów po finalizacji transferu Sadio Mane

Barcelona zaspokoi oczekiwania Bayernu

Najbliższy tydzień może być decydujący w kwestii transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Przedstawiciele Bayernu Monachium są bowiem gotowi zasiąść do stołu negocjacyjnego i rozważyć propozycje katalońskiego klubu.

FC Barcelona o pozyskanie polskiego napastnika zabiega od końca ostatniego sezonu. Złożyła nawet ofertę opiewającą na 32 miliony euro plus 5 milionów euro w bonusach. Bawarczycy nawet jej nie rozważali, dając do zrozumienia, że do negocjacji mogą zasiąść tylko w momencie znalezienia następcy do Lewandowskiego.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest pozyskanie Sadio Mane, który już we wtorek powinien zostać zaprezentowany jako nowy zawodnik Bayernu. Po finalizacji transferu napastnika Liverpoolu, władze klubu z Monachium będą gotowi na rozważenie ofert ze strony Barcelony, mając jednocześnie nadzieję, że będą one opiewały na co najmniej 50 milionów euro.

Według informacji Sport, Barcelona jest gotowa spełnić oczekiwania niemieckiego klubu. W najbliższych dniach na biurka monachijczyków powinna trafić propozycja opiewającą na bazową kwotę 40 milionów euro, czyli o osiem milionów euro więcej niż początkowa, oraz dodatkowo 10 milionów euro w bonusach. Będzie to niewątpliwie znaczące zbliżenie stanowisk obu klubów.

Zobacz także: Bayern Monachium ma plan na kolejne transfery