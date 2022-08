Pressfocus Na zdjęciu: Riqui Puig

Riqui Puig nie będzie już grał w Barcelonie. Hiszpan rozstał się z klubem definitywnie, ponieważ dołączył do LA Galaxy w MLS.

Riqui Puig to wychowanek Barcelony, w której spędził całą dotychczasową karierę. Hiszpan występuje na pozycji pomocnika, ale rzadko mogliśmy go oglądać na boisku. W minionym sezonie spędził on na boisku trochę ponad 540 minut we wszystkich rozgrywkach. 22-latek nie potrafił przekonać do siebie Xavieo oraz poprzednich szkoleniowców, ponieważ dla swojego macierzystego klubu rozegrał 56 spotkań (dwa gole i trzy asysty). Puig nie poprawi już swoich statystyk, ponieważ rozstał się definitywnie z Barceloną. Zawodnika zatrudniło LA Galaxy.

– Cieszymy się, że możemy powitać Riquiego w LA Galaxy. Riqui jest bardzo technicznym i dobrze wykształconym graczem z niesamowitymi doświadczeniami jak na swój wiek. Bezproblemowo wpasuje się w naszą grupę i styl gry – powiedział Greg Vanney, trener klubu z MLS. – Riqui to bardzo utalentowany zawodnik o unikalnym profilu, który wnosi coś innego do naszego składu – ocenił dyrektor techniczny LA Galaxy Jovan Kirovski.

Barcelona długo starała się o odejściu Puiga, który był zbędny Xaviemu. Zajmował tyko miejsce w kadrze oraz pobierał pensję, głównie siedzenie na trybunach. Dzięki pozbyciu się 22-latka, szeregi wicemistrza Hiszpanii opuściło już dziesięciu piłkarzy. Z pewnością wpłynęło to pozytywnie na klub, który próbuje naprawić swoją skomplikowaną sytuację finansową.

