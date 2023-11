IMAGO / Pressinphoto / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Ronald Araujo

FC Barcelona zdementowała plotki dotyczące sprzedaży Ronalda Araujo

Urugwajczyk był łączony z transferem do Bayernu Monachium

Mimo problemów finansowych “Blaugrana” nie chce pozbyć się kluczowego obrońcy

Ronald Araujo zostanie w FC Barcelonie

FC Barcelona zdecydowała, że nie sprzeda zimą Ronalda Araujo. Hiszpański “Sport” poinformował, że “Duma Katalonii” kategorycznie odrzuciła zapytanie Bayernu dotyczące transferu obrońcy. Urugwajczyk już od kilku sezonów znajduje się na liście życzeń “Bawarczyków”, lecz wychodzi na to, że mistrzowie Niemiec nie zrealizują swoich transferowych marzeń.

Reprezentant Urugwaju jest podstawowym zawodnikiem w składzie, a Xavi korzysta z jego usług, gdy tylko ma taką możliwość. W tym sezonie zagrał 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których udało mu się zdobyć jedną bramkę. 24-latek związany jest z Barceloną umową do czerwca 2026 roku. W kontrakcie ma wpisaną klauzulę opiewającą na miliard euro. W stolicy Katalonii mieszka od 5 lat, gdy przeniósł się po raz pierwszy do Europy z urugwajskiego klubu Boston River. Wraz z “Blaugraną” zdobył mistrzostwo Hiszpanii w poprzednim sezonie. Wygrał również puchar oraz superpuchar Hiszpanii.