IMAGO Na zdjęciu: Oriol Romeu

Barcelona i Girona osiągnęły porozumienie

Dzięki temu klub zmieni Oriol Romeu

Pomocnik może zostać zaprezentowany przez Barceloną już we wtorek

Barcelona dopięła transfer. Dojdzie do wymiany

Barcelona w letnim oknie transferowym postanowiła wzmocnić przede wszystkim środek pola. Do mistrza Hiszpanii dołączył już Ilkay Gundogan, który przeniósł się do Katalonii jako wolny zawodnik.

Klub z siedzibą na Camp Nou zdecydował się też na sprowadzenie drugiego pomocnika. Do dyspozycji Xaviego w sezonie 2023/2024 będzie Oriol Romeu, który minioną kampanię spędził reprezentując Gironę.

Fabrizio Romano informuje, że Romeu przeszedł już testy medyczne. Dziennikarz użył słynnego here we go, więc transfer jest przesądzony. Barcelona zapłaci Gironie kilka mln euro, a ponadto do tego klubu na roczne wypożyczenie trafi Pablo Torre.

