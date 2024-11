Christensen odniósł się do plotek. Jednoznaczna odpowiedź piłkarza Barcelony Źródło: TV2 Sport / fcbarca.com Kacper Karpowicz Andrea Christensen ostatnio był łączony z odejściem z FC Barcelony. Duńczyk tymczasem odniósł się do plotek transferowych. Zawodnik na łamach "TV2 Sport" zdradził, że zostanie w zespole Hansiego Flicka.

Associated Press / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta oraz Andreas Christensen