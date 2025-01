Barcelona obserwuje gwiazdora Liverpoolu. Nie przedłużył umowy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Deco

Luis Diaz odrzucił ofertę Liverpoolu. Barcelona ma go na oku

Barcelona wykazuje duże zainteresowanie Luisem Diazem, który odmówił przedłużenia umowy z Liverpoolem. Powodem tej decyzji mają być zdaniem piłkarza nieodpowiednie warunki kontraktu. Oprócz tego mówi się, że Kolumbijczyk marzy o grze w La Liga, a szczególnie w katalońskim gigancie.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Transfer Diaza do Barcelony był już przedmiotem spekulacji latem zeszłego roku, po tym jak sam zawodnik i jego ojciec otwarcie mówili o swojej sympatii do Dumy Katalonii. Wówczas klub z Anfield wycenił swojego zawodnika na 60 milionów euro, co skutecznie wstrzymało rozmowy ze względu na problemy finansowe Barcy. Jednak Luis Diaz wciąż pozostaje jednym z priorytetów dla Deco i Joana Laporty, a szczególnie teraz, gdy odrzucił propozycję nowego kontraktu z Liverpoolem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hiszpańskie media twierdzą, że Diaz nie czuje się odpowiednio doceniony na Anfield, co daje Barcelonie możliwość działania. Spekulacje na temat przenosin Kolumbijczyka do Barcelony nasilają się, choć jednocześnie warto pamiętać, że podobne plotki już miały miejsce w przeszłości, a piłkarz mimo to pozostał w Liverpoolu.

Jednocześnie Barcelona rozważa inne opcje i prawdopodobnie o ostatecznych celach transferowych zadecydują finanse klubu. Jeśli Duma Katalonii zdobędzie środki, to na pewno rozważy możliwość ściągnięcia Luisa Diaza.