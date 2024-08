Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Julian Araujo

Julian Araujo coraz bliżej Bournemouth. Zaawansowane rozmowy

Julian Araujo w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Las Palmas. Niewykluczone, że FC Barcelona podczas trwającego okienka transferowego definitywnie pozbędzie się prawego obrońcy. Najnowsze informacje w sprawie wahadłowego przekazał Toni Juanmarti, który na co dzień pracuje w hiszpańskim dzienniku “SPORT”.

Poważnie zainteresowany sprowadzeniem bocznego defensora jest bowiem klub z Premier League – Bournemouth. Co więcej, Wisienki prowadzą już rozmowy z przedstawicielami Dumy Katalonii i negocjacje między stronami są zaawansowane.

Barca na sprzedaży trzynastokrotnego reprezentanta Meksyku może zarobić około 10 milionów euro, co w jej sytuacji finansowej jest dobrą wiadomością.

Co ciekawe, Julian Araujo nawet nie zadebiutował w barwach Barcelony, natomiast jego bilans na czasowym pobycie spędzonym na Wyspach Kanaryjskich to 28 rozegranych meczów i 2 zdobyte bramki. Perspektywinczy 22-latek dołączył do Blaugrany w styczniu 2023 roku, a Duma Katalonii zapłaciła za niego wówczas 4 miliony euro.

Wahadłowy wcześniej występował w Los Angeles Galaxy, z którym rywalizował na boiskach Major League Soccer. Julian Araujo w koszulce ekipy z Miasta Aniołów pojawił się na murawie w 109 spotkaniach, strzelił 2 gole oraz zanotował 14 ostatnich podań.

Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość prawego obrońcy na 8 milionów euro.