Barcelona może przeprowadzić transfer w styczniu. 25 mln euro klauzuli

Barcelona w styczniowym okienku transferowym może pozyskać obrońcę - podaje AS. Chodzi o Jhona Lucumiego występującego w Bologni, który ma klauzulę odstępnego w wysokości 25 milionów euro.

Źródło: AS

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lucumi może trafić do Barcelony

FC Barcelona monitoruje kolumbijskiego obrońcę występującego w Bologni. Mowa o Jhonie Lucumim. Klauzula wynosząca zaledwie 25 milionów euro nie stanowiłaby problemu. Barca poszukuje wzmocnień do defensywy, która w ostatnich tygodniach czasem potrafiła zawodzić. Hansiemu Flickowi brakuje zmienników, dlatego klub chce sprowadzić nowego obrońcę.

Jhon Lucumí jest jedną z głównych opcji katalońskiego klubu na zimowe okienko transferowe. Kolumbijczyk ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku.

Po fenomenalnym poprzednim sezonie Lucumi wciąż utrzymuje wysoki poziom. Był jednym z liderów defensywy drużyny pod wodzą trenera Thiago Motty, obok Riccardo Calafioriego.

26-letni Kolumbijczyk przeżywa najlepszy okres w swojej karierze, będąc niekwestionowanym liderem defensywy Bologni oraz kluczowym graczem reprezentacji Kolumbii, z którą zdobył wicemistrzostwo w ostatniej edycji Copa America.

Podczas poprzedniego okienka transferowego Lucumi otrzymał wiele ofert. Bliski pozyskania go było Atletico Madryt, ale sprzedaż Calafioriego do Arsenalu zablokowała odejście Kolumbijczyka.

W obecnym sezonie Jhon Lucumi rozegrał 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Ma na koncie jedną bramkę i asystę. Jest wychowankiem kolumbijskiego Deportivo Cali. W 2018 roku przeszedł do belgijskiego KRC Gen, a w 2022 trafił do Włoch.

