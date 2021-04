Neymar ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain tylko do końca czerwca 2022 roku. Tym samym nie milkną spekulacje na temat przyszłości zawodnika. Chociaż mistrzowie Francji są zdecydowani na parafowanie nowej umowy z Brazylijczykiem, to ten wciąż podpisu pod stosownym kontraktem nie złożył. Mundo Deportivo ujawniło z kolei, że piłkarz jest kuszony przez jedne z czołowych hiszpańskich klubów.

Barcelona wciąż marzy o odzyskaniu Neymara

Neymar broni barw PSG od 2017 roku. Do teamu z Parc des Pricens zawodnik trafił za rekordowe ponad 220 milionów euro. Najnowsze doniesienia hiszpańskich dziennikarzy podają natomiast, że Barcelona chce odzyskać reprezentanta Brazylii.

Jest to o tyle ciekawe, że wciąż pojawiają się różne informacje na temat kłopotów finansowych Blaugrany. Tymczasem ewentualny transfer z udziałem Neymara z pewnością kosztowałby krocie. Na dzisiaj rynkowa wartość Brazylijczyka wynosi 110 milionów euro.

Tajemnicą Poliszynela jest to, że działacze paryżan chcieli ogłosić nowy kontrakt Neymara jeszcze przed meczami półfinałowymi z Man City w Lidze Mistrzów. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a czas płynie na korzyść zawodnika. O ile ten nie musi się spieszyć z prolongatą umowy, to PSG może być postawione pod ścianą. Ryzykuje bowiem to, że może stracić Brazylijczyka w przyszłym roku na zasadzie wolnego transferu.

Czas nie jest sprzymierzeńcem PSG

Jeśli tego lata Neymar nie podpisze nowego kontraktu z ekipą Paryża, to już w styczniu 2022 roku będzie mógł prowadzić rozmowy z nowym pracodawcą. Tymczasem czasu do lata sternicy paryżan też nie mają dużo, bo trzeba pamiętać, że Neymar z pewnością od 11 czerwca weźmie udział w Copa America, które odbywać się będzie w Argentynie i Kolumbii.

Mundo Deportivo przekonuje natomiast, że prezydent Barcy Joan Laporta jest w trakcie poszukiwania środków na transfer z udziałem 29-latka. W tej kampanii Neymar wystąpił łącznie w 25 spotkaniach, strzelając w nich 14 goli. Ponadto na koncie Brazylijczyka jest dziewięć asyst.

FC Barcelona Granada 1.16 10.0 21.8 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 29. kwietnia 2021 18:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin