Barcelona miała oferty za napastnika. Deco ujawnił

Barcelona “nie chciała się osłabiać”

W letnim okienku z Dumą Katalonii definitywnie pożegnało się kilku zawodników. Barcelona zakończyła współpracę z takimi piłkarzami, jak Ilkay Gundogan, Sergi Roberto, Marcos Alonso czy Sergino Dest. Oprócz tego wypożyczono Vitora Roque, Clementa Lengleta, Alexa Valle i Oriola Romeu. Do grona graczy, którzy opuścili szeregi FCB, mógł dołączyć także jeden z gwiazdorów ekipy Hansiego Flicka.

Deco w rozmowie z klubowymi mediami, a więc z Barça One, przyznał, że Blaugrana otrzymała propozycje za Raphinhę. Mimo tego Brazylijczyk pozostał w stolicy Katalonii – Barcelona nie chciała osłabiać kadry:

– Pojawiły się oferty, ale było dla nas jasne, że nie chcemy stracić żadnego ważnego gracza. Jeśli w ostatnich latach budowaliśmy zespół, to nie chodziło o to, by to cofnąć się w rozwoju, ale by podnieść poziom, a nie go obniżać.

Słowa Deco mogą dziwić. Barcelona pozbyła się Ikaya Gundogana i zrobiła to bez uzyskania kwoty odstępnego. Rozstanie z Niemcem pozwoliło zatrudnić Daniego Olmo.

