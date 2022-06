PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Hasan Salihamidzić spotkał się na Majorce z Robertem Lewandowskim, ale nie zdołał przekonać go do pozostania w Bayernie Monachium. Taka zdecydowana postawa imponuje Barcelonie, dla której Polak jest priorytetem w nadchodzącym oknie transferowym.

Robert Lewandowski w maju oznajmił, że zamierza odejść z Bayernu Monachium

Niedawno Polaka odwiedził na Majorce Hasan Salihamidzić. Kierownik sportowy chciał przekonać 33-latka do wypełnienia kontraktu w Bawarii, ale odbił się od ściany

Napastnik podkreślił, że zamierza odejść do Barcelony. Taka postawa podoba się Dumie Katalonii, która pracuje w pocie czoła, by móc jak najszybciej dopiąć ten transfer

“Wizyta domowa” zdała się na nic. “Pacjent” i tak odmawia współpracy

Pod koniec maja Robert Lewandowski zrzucił bombę na Bayern Monachium. Wyznał, że pomimo posiada kontraktu ważnego jeszcze przez najbliższy sezon, zamierza tego lata odejść z Bawarii. To, rzecz jasna, nie spodobało się dyrektorom Die Roten. Szansę na “upolowanie” Polaka wyczuła FC Barcelona, której w minionej kampanii najbardziej brakowało snajpera zdolnego do zdobywania bramek seriami. Najlepszymi strzelcami Blaugrany w sezonie 2021/2022 zostali Memphis Depay oraz Pierre-Emerick Aubameyang. Obaj zdobyli po 13 goli, co samo w sobie jest wynikiem mizernym. Co dopiero, jeśli przypomnimy sobie, że fani na Camp Nou przez niemal dwie dekady byli przyzwyczajeni do posiadania w składzie Lionela Messiego.

Duma Katalonii uruchomiła w zeszłym tygodniu dźwignie finansowe, które mają umożliwić szybkie dokończenie kilku transferów – w tym Roberta Lewandowskiego. We wtorek media doniosły, że Polaka na Majorce odwiedził kierownik sportowy Bayernu, Hasan Salihamidzić. Serb nie osiągnął jednak celu, jakim było przekonanie napastnika do wypełnienia kontraktu. Powiedział on wprost, że zamierza odejść do Barcelony i liczy, że Bawarczycy nie będą tego utrudniać.

Taka postawa podoba się Blaugranie. Joan Laporta nie ukrywa, że 33-latek jest dla klubu priorytetem transferowym. Jak tylko uruchomione zostaną tzw. dźwignie finansowe, Duma Katalonii złoży oficjalną ofertę za pożądanego napastnika. Kwota ma oscylować wokół 40 milionów euro.

Lewandowski w minionym sezonie strzelił aż 50 bramek w 46 meczach we wszystkich klubowych rozgrywkach.

