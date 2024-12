Associated Press / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick oraz Arne Slot

Frankie De Jong na celowniku Liverpoolu!

FC Barcelona latem 2019 roku zdecydowała się pozyskać Frankiego De Jonga. Duma Katalonii wówczas zapłaciła za przyjście holenderskiego pomocnika z Ajaxu Amsterdam aż 86 milionów euro. Kibice z Camp Nou wraz z przyjściem wychowanka Willem II wiązali ogromne nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Dziś 27-latek znajduje się na wylocie, a klub wycenił go na zaledwie 20 milionów euro.

Frankie De Jong nie może narzekać na brak zainteresowania. Holender ostatnio był łączony z Tottenhamem Hotspur. Tymczasem w jego sprawie nowe informacje przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż pomocnik znalazł się na celowniku Liverpoolu, który poważnie rozgląda się za wzmocnieniami w środku pola.

Ostatnio media informowały, że Liverpool może stracić swoją gwiazdę. Ryan Gravenberch bowiem jest łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Wspomniane źródło przekazuje, że Frankie De Jong może zastąpić swojego rodaka. “El Nacional” natomiast donosi, że The Reds planują już złożyć ofertę za byłego gracza Ajaxu Amsterdam. Propozycja ma wynosić 30 milionów euro plus dodatkowe 10 milionów euro.

W obecnym sezonie reprezentant Holandii rozegrał 11 spotkań w koszulce FC Barcelony. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Znaczna część występów 27-latka jednak była zdecydowanie poniżej oczekiwań.