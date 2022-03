Barcelona pozyskała “nowego Pedriego”?

Pressfocus Na zdjęciu: Trener FC Barcelony – Xavi Hernandez

Do letniego okienka transferowego jeszcze wiele tygodni, a FC Barcelona już zagwarantowała sobie pierwsze wzmocnienie. Do klubu trafi Pablo Torre, określany już w Hiszpanii mianem wielkiego talentu. 18-latek przejdzie do Dumy Katalonii z Racingu Santander.

Pablo Torre postrzegany jest jako jeden z większych talentów hiszpańskiej piłki

O transfer utalentowanego 18-latka zabiegał poza Barcą także Real Madryt

Katalończycy ubiegli jednak rywala i zapewnili sobie transfer Hiszpana

Nowa polityka transferowa FC Barcelony

Odkąd Xavi objął stanowisko trenera Barcy zmieniła się nieco polityka klubu. W Katalonii znów stawia się na młodych, utalentowanych zawodników pokroju Gaviego czy Pedriego, którzy to mają stanowić o sile zespołu. Dlatego klub stara się wynajdować “perełki” które mógłby kupić za nieduże pieniądze i oszlifować już w Barcelonie. Jedną z nich jest 18-letni Pablo Torre.

Dla trzecioligowego klubu rozegrał 48 spotkań, notując 10 bramek i 12 asyst. Zaliczył także sześć występów w reprezentacji Hiszpanii do lat 19. Strzelił dla niej trzy gole. W jego przypadku nie liczby robią jednak wrażenie a postawa na boisku. O transfer młodego Hiszpana zabiegał także Real Madryt. Królewskich ubiegła jednak Barca.

Duma Katalonii oficjalnie ściągnęła go do klubowych rezerw. Fabrizio Romano informował jednak, że włodarze Blaugrany liczą na to, że Torre będzie niedługo grał w ekipie Xaviego Hernandeza. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku transferu Pedriego z Las Palmas.

Za talent Racingu Santander Katalończycy zapłacili 5 mln euro kwoty stałej. Po spełnieniu odpowiednich zmiennych jego macierzysty klub może zarobić nawet 20 mln euro.W kontrakcie wpisano mu zaporową klauzulę wykupu. Kwota 100 milionów euro ma odstraszyć kluby, które chciałby go wykupić z FC Barcelony.

