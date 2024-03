Viktor Gyokeres wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Do długiej listy adoratorów napastnika dołączyło Atletico Madryt. By jednak można było myśleć o przeprowadzce 25-latka na Civitas Metropolitano, wcześniej musiałoby dojść do sporych roszad w kadrze drużyny.

Viktor Gyokeres strzela bramki, jak na zawołanie podczas swojego debiutanckiego sezonu w Sportingu CP

Reprezentantem Szwecji interesują się liczne topowe kluby

Portugalczycy oczekują jednak za podopiecznego fortuny. Żeby przeniósł się do Atletico, wcześniej kilku piłkarzy musiałoby odejść

Sporting wysoko ceni swoją gwiazdę. W Atletico wzięto do ręki kalkulator

Latem w Atletico Madryt może dojść do kolejnej rewolucji kadrowej. Spore rotacje mają dotknąć linię defensywy, ale to, co najciekawsze, dotyczyć będzie ataku. W tym sezonie kwartet atakujących stanowią Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Memphis Depay i Angel Correa. Ostatni z wymienionych już w zimowym okienku transferowym był bliski odejścia do Arabii Saudyjskiej, ale ostatecznie do transakcji nie doszło. Nie wiadomo też, jaki plan ma klub wobec chimerycznego Holendra.

Rojiblancos bardzo podoba się gra Viktora Gyokeresa. Chyba nikt nie spodziewał się takiej eksplozji formy reprezentanta Szwecji w jego pierwszym sezonie po przenosinach z drugoligowego Coventry City. W barwach Sportingu CP nie tylko jest najlepszym strzelcem ligi portugalskiej, ale i drugim najlepszym asystentem. Nie ulega wątpliwości, że znalazł się na liście życzeń wielu czołowych klubów.

Lizbończycy zdają sobie z tego sprawę. Dlatego też na zapytanie z Madrytu o cenę, odrzekli: 90 milionów euro. To kwota absolutnie poza zasięgiem Atletico. Diego W klubie planują już jednak, jak ostatecznie można byłoby przeprowadzić tę transakcję. Kluczem wydaje się Joao Felix. Los Colchoneros najchętniej sprzedaliby Portugalczyka latem, ale nie będzie o to łatwo. FC Barcelona jest skłonna ponownie wypożyczyć napastnika lub wykupić go za niewielką kwotę. Jeśli jednak 24-latek zniknie z listy płac, a do tego uda się sprzedać wspomnianego Correę, przed Atletico otworzy się możliwość walki o gwiazdę Sportingu.

Gyokeres rozegrał w tym sezonie 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 36 bramek i 14 asyst.

